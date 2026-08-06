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Kebakaran di SDN Srengseng Sawah 04 Tak Timbulkan Kerusakan Serius, Pramono Pastikan KBM Berjalan Normal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |18:30 WIB
Kebakaran di SDN Srengseng Sawah 04 Tak Timbulkan Kerusakan Serius, Pramono Pastikan KBM Berjalan Normal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
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JAKARTA - Sebuah gudang penyimpanan buku di SDN Srengseng Sawah 04, Jakarta Selatan, terbakar pada Kamis (6/8/2026) siang. Beruntung, api dapat dengan cepat dipadamkan sehingga tidak menimbulkan korban maupun kerusakan yang parah.

"Untuk SD Negeri Srengseng Sawah 04 yang terjadi kebakaran kurang lebih jam 11.36 WIB, alhamdulillah cepat bisa dipadamkan dan tidak ada korban sama sekali," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Usai insiden kebakaran tersebut, Pramono langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengecek langsung kondisi sekolah. Ia memastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal.

"Setelah dicek, memang tidak ada hal yang serius. Sehingga besok proses belajar mengajar akan berjalan dengan normal," kata Pramono.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal, mengatakan api berhasil dikendalikan petugas sehingga tidak menjalar ke ruang kelas.

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