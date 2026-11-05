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Prajurit TNI Skala Besar Dikerahkan ke Jakarta, Pramono: Kami Dukung!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |04:01 WIB
Prajurit TNI Skala Besar Dikerahkan ke Jakarta, Pramono: Kami Dukung!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kabar pengerahan pasukan dalam jumlah besar dari tiga matra TNI ke Jakarta sebagai bentuk keamanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sehingga dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Namun, Pramono enggan berkomentar lebih jauh mengenai isu yang berkembang belakangan ini, termasuk tujuan penebalan pengamanan di Jakarta. 

Ia hanya menegaskan, Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional yang membutuhkan situasi keamanan kondusif. 

"Tetapi intinya, apapun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional, sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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