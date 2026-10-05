Pramono Bakal Kembangkan Saringan Sampah di 11 Titik Jakarta

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan pengembangan proyek Saringan Sampah di Jakarta sebagaimana yang ada di TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada sejumlah lokasi yang akan dijadikan Saringan Sampah.

"Kita akan mengembangkan penanganan yang seperti ini di 11 sungai yang ada di Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di SSTBS, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (5/10/2026).

Menurutnya, terdapat 13 sungai utama di Jakarta, salah satunya Sungai Ciliwung. Di Sungai Ciliwung, Saringan Sampah telah dibuat, yang mana sampah bakal diangkut dan diolah menjadi kompos, maggot, hingga residu.

Pengelolaan sampah tersebut membantu mengurangi beban sampah yang ada di Jakarta. Selain itu, Saringan Sampah menjadi cara pengendalian banjir di Jakarta.

"Jakarta sekarang ini kan ada 13 sungai yang ada, dan salah satunya adalah ini, di Sungai Ciliwung ini. Yang akan kita tangani adalah Kali Sunter, Cipinang, Jatikramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, Kali Malang, dan juga Cakung," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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