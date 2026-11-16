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Pramono Janji Segera Tertibkan Parkir Liar di Blok M

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |04:01 WIB
Pramono Janji Segera Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji segera menertibkan parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Parkir liar di Blok M ini terlihat dari sejumlah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan hingga area pedestrian.

"Yang pertama, urusan parkir liar di Blok M tentu segera kami tertibkan," kata Pramono di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (15/11/2026).

Tak hanya di kawasan Blok M, penindakan terhadap parkir liar juga akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Sebab, persoalan parkir liar menurutnya menjadi salah satu agenda utama pembahasan di tingkat kecamatan.

"Karena memang sekarang ini Pemerintah DKI Jakarta bukan hanya urusan Blok M, tapi di semua daerah karena kita mengadakan setiap minggu rapat di kecamatan, salah satu hasil utama adalah penanganan persoalan parkir liar dan kami akan tertibkan untuk itu," jelasnya.

Terpisah, akun Instagram @ijoel turut menyoroti maraknya parkir liar di kawasan Blok M. Dalam video yang diunggah, terlihat ratusan sepeda motor terparkir di tepi jalan atau jalur sepeda hingga area pedestrian.

Selain itu, tampak pula sejumlah juru parkir liar yang mempersilakan kendaraan masyarakat diparkir di lokasi tersebut. Ijoel pun meminta agar pemerintah daerah melakukan penataan dan pengawasan secara rutin di kawasan tersebut.

"Daerah Blok-M perlu ditata dan dipantau secara konsisten, supaya bisa jangka panjang penerapan kebijakan nya. Kite warga juga sadar diri yee jangan parkir sembarangan yang tidak sesuai kebijakan yang berlaku," tulis @ijoel.
 

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Blok M Parkir Liar Pramono Anung
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