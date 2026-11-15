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Zulhas: Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |14:17 WIB
Zulhas: Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/Okezone
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JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut partainya sepakat mendukung calon yang akan diusung dari Partai Gerindra. Keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama partai politik pengusung setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra," kata Zulhas kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan, Prabowo telah memberikan waktu satu minggu kepada parpol untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan nama calon wapres yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

"Nah, kemarin sudah dipanggil bapak presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama. Karena aturannya begitu, MD3-nya, ya," ujarnya.

Dia menyebut, parpol pengusung yang akan membahas pengajuan nama tersebut. Menurutnya, nantinya akan ada dua nama yang diajukan, yakni satu nama dari presiden dan satu nama dari parpol pengusung untuk kemudian disampaikan kepada MPR.

"Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian Presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR," jelasnya.

Namun terkait sosok yang akan diusulkan, Zulhas meminta publik bersabar karena pembahasan masih berlangsung.

 

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