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Presiden Prabowo Akan Tentukan Wapres Pengganti Gibran Usai KTT APEC di Tiongkok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |16:05 WIB
Presiden Prabowo Akan Tentukan Wapres Pengganti Gibran Usai KTT APEC di Tiongkok
Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menentukan sosok Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 APEC di Shenzhen, Tiongkok.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, Sabtu (14/11/2026). Mulanya, Prabowo berkata dirinya dan para pembantunya tak pernah ada waktu untuk istirahat.

"Bagi kami, tidak ada waktu istirahat. Kita kerja pada saat waktu yang ada, kita kerja. Saya kira, menteri-menteri ada yang menyaksikan," ucap Prabowo.

Prabowo pun mencontohkan dirinya bekerja hingga larut malam pada Jumat (13/11/2026). Pada Sabtu (14/11/2026), Prabowo mengaku harus terbang ke Palu untuk menghadiri acara Muhammadiyah.

"Tadi malam, saya masih bekerja sampai jam 12 malam. Pagi-pagi sudah berangkat ke sini. Dari sini, saya berangkat ke Manila, ASEAN. Bukan jalan-jalan," ujar Prabowo.

Setelah dari Manila, Filipina, Prabowo mengungkapkan akan kembali ke Tanah Air untuk menentukan pendampingnya sebagai Wapres.

"Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari itu kembali harus mencari pengganti Wakil Presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, dari Yang Mahakuasa," pungkas Prabowo.

(Rahman Asmardika)

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