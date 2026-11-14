Puji Kapolri Suyudi, Prabowo: Sosok yang Membanggakan, Melegakan, Menyejukkan

PALU – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang belum genap dua bulan menjabat. Prabowo menyebut Suyudi sebagai Kapolri baru yang membanggakan, melegakan, serta menyejukkan.

Pujian tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).

“Kapolri yang baru ya. Kalau belum dua bulan masih baru. Kapolri yang baru dan membanggakan. Dan melegakan, serta menyejukkan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Diketahui, Suyudi dalam dua bulan kepemimpinannya sejak menjabat sebagai Kapolri berhasil mengungkap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo cs. kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyapa sejumlah tokoh yang hadir, mulai dari jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, para menteri Kabinet Merah Putih, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Prabowo mengawali sambutannya dengan mengucapkan rasa syukur atas kesempatan berkumpul dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah tersebut. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh dan undangan yang hadir dalam kegiatan itu.

(Rahman Asmardika)

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