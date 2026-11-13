Momen Haru Presiden Prabowo Cium Anak Petugas yang Gugur Padamkan Karhutla

Momen mengharukan saat Presiden Prabowo Subianto mencium anak salah seorang petugas yang gugur dalam upaya memadamkan karhutla. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA — Momen haru mewarnai acara penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Presiden Prabowo Subianto tampak mencium dan memeluk anak-anak dari petugas yang gugur saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam acara penghargaan bagi relawan, petugas penanganan bencana, serta tenaga kesehatan tersebut.

Dari foto yang dibagikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, tampak Prabowo menghampiri keluarga almarhum Yayan Supyansuri, petugas Helicopter Landing Officer (HLO) helikopter Super Puma H225/VH-HGM Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia kemudian mencium bayi yang berada dalam gendongan ibunya serta memberikan pelukan hangat kepada anak Yayan.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa negara akan hadir mendampingi keluarga para relawan dan petugas yang telah mengorbankan jiwa dan raga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai bencana di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan sekaligus menjamin pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang tertinggi yang mampu dicapai.

“Sengaja sore hari ini saya ingin bertemu langsung para keluarga dari relawan-relawan, petugas, yang telah berkorban jiwa dan raganya dalam upaya menyelamatkan masyarakat dan rakyat yang terkena musibah kebakaran hutan dan lahan, juga yang mengalami musibah bencana-bencana di berbagai tempat wilayah di Nusantara ini,” ujar Prabowo.

Atas nama pemerintah, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kepala Negara mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan kehilangan orang-orang tercinta yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Saya paham, betapa berat kehilangan yang kalian rasakan. Tidak ada yang bisa mengganti kehilangan, tapi atas nama negara dan pemerintah Indonesia saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu,” tutur Prabowo.