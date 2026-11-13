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Sebut Tiga Varian Calon Pengganti Gibran, Ray Rangkuti: Tokoh Independen Opsi Paling Rasional

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |21:05 WIB
Sebut Tiga Varian Calon Pengganti Gibran, Ray Rangkuti: Tokoh Independen Opsi Paling Rasional
Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wapres RI.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan ini disinyalir kuat untuk membahas dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi mengundurkan diri.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan terdapat tiga kemungkinan skema figur yang dapat dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai calon pengganti Gibran.

"Kemungkinannya ada tiga varian ini. Pertama adalah seluruhnya berasal dari koalisi Pak Prabowo, lalu kemudian yang kedua adalah koalisi Pak Prabowo beserta dengan kelompok oposisi, dan yang ketiga adalah koalisi Pak Prabowo bersama dengan tokoh-tokoh independen," ujar Ray saat dikonfirmasi iNews Media Group, Jumat (13/11/2026).

Ketika ditanya mengenai sosok spesifik yang dinilai layak menggantikan Gibran, Ray enggan berbicara lebih jauh. "Lalu kita berangkat ke soal siapa kemungkinan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Pak Prabowo? Saya tidak masuk ke orang dulu," ucapnya.

Ia memprediksi sosok pengganti Gibran yang paling rasional berasal dari kalangan tokoh independen. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi jalan tengah apabila partai-partai koalisi belum mencapai kesepakatan yang bulat.

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