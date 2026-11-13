Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada 15 Petugas yang Gugur Tangani Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bntang Jasa Pratama kepada petugas dan relawan yang gugur dalam penanganan karhutla.

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur saat menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada keluarga atau ahli waris para almarhum di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

"Keppres RI Nomor 94 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa. Dengan rahmat Tuhan YME, Presiden RI menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur dalam penanganan karhutla di wilayah tertentu," ujar Sesmilpres Mayjen Wahyu Yudhayana di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

"Ditetapkan di Jakarta pada 13 November 2026, Presiden RI Prabowo Subianto," sambungnya.

Adapun ke-15 orang yang gugur akibat karhutla yakni:

Almarhum Ahmadin

Relawan Pemadam Kebakaran Prov. Kalimantan Tengah — wafat pada 30 Agustus 2026.

Letkol Cpn (Anumerta) Almarhum Dudi Firmansyah

Kapten pilot — gugur dalam kecelakaan helikopter pada 4 November 2026.

Almarhum Aries Sutio Lutfhil Hadi

Masyarakat Peduli Api (MPA) Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah — gugur pada 30 Agustus 2026.

Almarhum Nurdin

Relawan Barisan Pemadam Kebakaran Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan — gugur pada 21 Oktober 2026.

Almarhum Sukaris

Operator Layanan Operasional Kementerian Kehutanan (Menjaga Kawasan Konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) — gugur dalam tugas akibat terbakar pada 15 Oktober 2026.

Almarhum Suraji

Petugas Keamanan PT Mitra Indo Permai, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru — meninggal akibat luka bakar berat pada 23 Oktober 2026 saat melindungi kawasan konservasi dari ancaman kebakaran.

Almarhum Akhmad Rizani

Relawan Pemadam Kebakaran Prov. Kalimantan Tengah — meninggal pada 27 Agustus 2026.

Almarhum Munawi

Masyarakat Mitra Polhut Taman Nasional Bromo Tengger Semeru — wafat akibat terbakar pada 19 Oktober 2026 saat berjuang memadamkan karhutla.

Almarhum Padayya

Manggala Agni Pemula, Prov. Sulawesi Selatan — gugur akibat tertimpa pohon tumbang pada 28 Oktober 2026 saat memadamkan karhutla di Toraja Utara, Sulsel.

Kapten Cpn (Anumerta) Almarhum Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H.

Pabang 2 Siud Hali Serbu II Flite Heli C Dron 31/Amur Yudha Caktu Puspenerbad — gugur dalam kecelakaan helikopter pada 4 November 2026.

Almarhum Wisnu Yuda Pratama

Staf PT Mitra Indo Permai, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru — gugur terbakar pada 15 Oktober 2026.

Almarhum Hendra Rony Wagiyata

Manggala Agni Pemula, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru — gugur terbakar pada 15 Oktober 2026.

Sertu (Anumerta) Almarhum Heri Prasetyo

Gugur dalam kecelakaan helikopter pada 4 November 2026.

Almarhum Sefriel Ardiansyah

Staf PT Mitra Indo Permai, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru — gugur terbakar pada 15 Oktober 2026.

Almarhum Yayan Suyansuri

Helicopter Landing Officer BNPB — gugur dalam kecelakaan helikopter pada 8 November 2026.

Prabowo pun berkeliling menghampiri satu per satu keluarga korban yang ditinggalkan. Ia menyerahkan langsung Bintang Jasa Pratama kepada para ahli waris tersebut, bahkan sempat memeluk dan mencium anak-anak yang ditinggalkan oleh para almarhum.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga relawan dan petugas yang gugur saat menangani karhutla maupun bencana di berbagai wilayah Indonesia. Prabowo memastikan negara akan mendampingi keluarga yang ditinggalkan.