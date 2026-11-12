Usai Terima Surat Mundur Gibran, Prabowo Ajak Seluruh Elemen Bangsa Ciptakan Suasana Sejuk

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga situasi yang sejuk, damai, dan kondusif. Imbauan ini disampaikan Presiden usai menerima surat berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Kamis, (12/11/2026).

Kepala negara menegaskan, kepentingan bangsa, negara, dan rakyat harus ditempatkan di atas segalanya dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang. Ia mengingatkan agar setiap perkembangan disikapi dengan kepala dingin dan penuh tanggung jawab, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Saya mengajak saudara-saudara sekalian semuanya, marilah kita selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan negara, bangsa, dan rakyat," ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden mengajak masyarakat menjaga ketenangan dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai upaya yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, suasana yang damai dan sejuk menjadi prasyarat agar seluruh elemen bangsa dapat terus berfokus pada kepentingan rakyat.

"Mari kita ciptakan rasa sejuk untuk rakyat kita, marilah kita waspada terhadap upaya-upaya memecah belah bangsa kita," katanya.