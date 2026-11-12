Prabowo ke Gibran: Masih Sangat Muda dan Punya Masa Depan Panjang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meyakini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih memiliki masa depan yang panjang. Menurutnya, usia Gibran saat ini masih sangat muda.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang," kata Prabowo.

Prabowo juga meyakini Gibran akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdiannya ke depan. Dia menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada Gibran.

"Saya sampaikan bahwa saya akan terus memberi dukungan dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan telah menerima surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, tetapi tetap menghormati langkah yang diambil Gibran.

Prabowo mengungkapkan, Gibran datang langsung menemuinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat tersebut.

"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Prabowo.