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Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Beberkan Pengabdiannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:34 WIB
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Beberkan Pengabdiannya
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati serta menghormati langkah yang diambil Gibran.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Prabowo mengungkapkan, Gibran datang langsung menemuinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Prabowo.

Setelah bertemu dengan Prabowo, Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti tersebut.

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujarnya.

 

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