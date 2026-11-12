MPR Pastikan Kursi Wapres Kosong Usai Gibran Mundur

JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memastikan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Oleh karena itu, MPR perlu segera mempersiapkan langkah-langkah untuk memproses pengisian jabatan tersebut paling lambat dalam waktu 60 hari.

“Maka kemudian MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.