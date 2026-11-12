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Soal Pengisian Jabatan Wapres, MPR Bakal Gelar Rapat Gabungan Besok

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:54 WIB
Soal Pengisian Jabatan Wapres, MPR Bakal Gelar Rapat Gabungan Besok
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani (foto: Okezone)
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JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat gabungan, pada Jumat besok pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR serta pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua MPR RI, Muzani mengatakan, rapat gabungan tersebut akan membahas sejumlah langkah terkait proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

"Salah satu agenda utama rapat adalah menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR, untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden," kata Muzani kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Selain itu, kata dia, MPR juga akan menyurati Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti wakil presiden.

"Setelah nama calon diterima, MPR akan membentuk tim verifikasi guna memeriksa kelengkapan dan persyaratan berkas calon yang diajukan Presiden," bebernya.

 

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