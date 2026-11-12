Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, DPR: HMP Jelas Tidak Lanjut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:11 WIB
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, DPR: HMP Jelas Tidak Lanjut
Kapoksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak akan dilanjutkan.

Hal ini menyusul keputusan Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Khozin menilai, pengunduran diri tersebut membuat objek HMP tidak lagi relevan untuk diproses.

"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik terkait isu ijazah. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," terang Khozin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253611//gibran-6Or5_large.jpg
Muzani: Gibran Tak Bicara Alasan Mundur sebagai Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253609//wakil_presiden_gibran-hT0S_large.jpg
Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Gibran Disambut Relawan di Istana Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253607//viral-bM7z_large.jpg
Gibran Mundur, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan 2 Calon Wapres Pengganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253606//gibran-JH6s_large.jpg
Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Dirinya sebagai Wapres 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253605//viral-Jk2h_large.jpg
Raut Wajah Sedih Gibran saat Berpelukan dengan Pimpinan MPR Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/278/3253604//ihsg_menguat-FsgK_large.jpg
IHSG Melonjak 2,2 Persen Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement