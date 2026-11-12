Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, DPR: HMP Jelas Tidak Lanjut

JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak akan dilanjutkan.

Hal ini menyusul keputusan Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

Khozin menilai, pengunduran diri tersebut membuat objek HMP tidak lagi relevan untuk diproses.

"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik terkait isu ijazah. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," terang Khozin.