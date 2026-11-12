Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Gibran Disambut Relawan di Istana Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 12.25 WIB. Gibran datang mengenakan setelan yang sama dengan saat dirinya menyambangi Gedung DPR RI beberapa saat sebelumnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Gibran tiba menumpangi mobil Toyota Innova Zenix dan langsung turun di area gerbang Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jalan Kebon Sirih.

Kehadirannya seketika disambut oleh barisan relawan yang kompak mengenakan pakaian serba putih.

Berjalan memasuki area dalam kompleks Istana Wapres, Gibran melewati deretan gerobak kuliner kaki lima yang telah disiapkan sejak pagi untuk acara silaturahmi perpisahan, mulai dari gerobak teh manis Solo, nasi goreng, hingga sate ayam Pak Heri Sabang.

Suasana di lapangan sempat memanas dan diwarnai ketegangan kecil. Kerumunan di lokasi membuat awak media yang berupaya mengabadikan momen kedatangan Gibran terlibat perdebatan ringan dengan sejumlah relawan di sekitar area penyambutan.

Tanpa memberikan keterangan apapun, Gibran langsung berjalan masuk ke dalam gedung utama Istana Wapres, meninggalkan awak media beserta kerumunan relawan yang masih berada di area lapangan.