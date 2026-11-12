Raut Wajah Sedih Gibran saat Berpelukan dengan Pimpinan MPR Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka terlihat menunjukkan ekspresi kesedihannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri atas jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, Kamis (12/11/2026).

"Mas Gibran sampaikan maksud kedatangannya sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wapres RI," ujar Muzani di Gedung MPR RI.

Momen itu terlihat ketika Gibran berada di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, saat hendak naik ke mobil yang akan membawanya pergi dari lokasi.

Saat itu Gibran terlihat memeluk satu per satu pimpinan dan anggota MPR RI yang turut mengantarakannya keluar gedung untuk kembali ke Istana Wapres.

Namun saat berpelukan dengan Anggota MPR, Andre Rosiade, raut wajah Gibran terlihat menunjukkan kesedihannya.