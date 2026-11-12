Breaking News! Gibran Tiba di MPR RI, Dikabarkan Bakal Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Ia dikabarkan akan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres.

Ia tiba sekira pukul 11.10 WIB. Gibran datang standar pengamanan protokoler.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku akan menerima kunjungan Gibran. Menurutnya, Gibran datang ke MPR RI untuk memberikan kabar. Namun ia mengaku tak tahu kabar yang akan disampaikan Gibran.

"Hari ini rencananya, Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. kabarnya apa yang mau disampaikan apa belum tau. dan kami standby menerima mas gibran untuk bertemu kami," ujar Muzani di Kompleks Parlemen.

Muzani berkata, seluruh pimpinan MPR RI sudah tiba. "Nanti apa yang akan disampaikan apa yang diucapkan kami pun menunggu," ucapnya.

Adapun Gibran akan tiba di MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Muzani pun tak ingin berspekulasi ihwal Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri..

"Saya tidak bisa berspekulasi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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