Gibran Ajukan Mundur dari Wapres, Pertemuannya dengan Prabowo Berlangsung 2,5 Jam

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung 2,5 jam.

"Memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Namun, Prasetyo tak mengungkap lokasi pertemuan Prabowo dengan Gibran. Ia hanya menyampaikan, bahwa pertemuan itu berlangsung pada Selasa pagi.

Adapun salah satu pembahasan pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran. Dinamika itulah yang mendasari Gibran untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Wapres.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.

Prasetyo pun membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara Gibran memohon agar diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

(Arief Setyadi )

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