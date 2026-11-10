Aksi Demo Hari Pahlawan, Puluhan Massa Mulai Berdatangan ke Gedung DPR

JAKARTA — Puluhan massa dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mulai memadati depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) menjelang siang, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, massa demonstran yang terdiri dari pria dan wanita tersebut tampil kompak mengenakan atasan putih dan celana hitam. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi aspirasi serta identitas organisasi mereka di hadapan gedung wakil rakyat.

Satu unit mobil komando dikerahkan ke lokasi sebagai panggung orasi. Secara bergantian, para peserta aksi menyampaikan tuntutan mereka dari atas kendaraan tersebut.

Sementara itu, aparat kepolisian siaga melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di seputar kawasan Gedung DPR RI untuk memastikan situasi tetap kondusif.

(Rahman Asmardika)

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