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Ribuan Buruh Menyemut Demo di Gedung DPR, Begini Penampakannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |11:58 WIB
Ribuan Buruh Menyemut Demo di Gedung DPR, Begini Penampakannya
Demo buruh di DPR (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Berbagai elemen buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026) untuk mengawal pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Ribuan buruh terlihat tumpah ruah di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Berdasarkan pantauan, berbagai elemen buruh tampak menyemut depan Gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Bahkan, massa buruh memenuhi jalanan sejak dari depan Gedung DPR RI hingga ke pertigaan Jalan Gerbang Pemuda.

Mereka terus berdatangan hingga sekitar pukul 11.20 WIB ke depan Gedung DPR RI. Mereka datang dengan menggunakan sepeda motor hingga berjalan kaki mengiringi mobil komando yang memimpin jalannya long march sejak dari kawasan SUGBK hingga ke depan Gedung DPR RI.

Para buruh juga membawa bendera organisasinya dan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan dari aksi demo. Di antara tuntutan tersebut, salah satunya buruh meminta agar Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan berpihak pada kepentingan buruh.

Lalu, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan. Kemudian, menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.

Para buruh tampak berorasi menyampaikan tuntutannya dari atas mobil komando. Ada lebih dari lima mobil komando buruh yang berada di depan Gedung DPR RI.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
demo Demo di DPR Demo Buruh
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