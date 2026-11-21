Viral Tank Amfibi Tiba di Ujung Kulon Usai Wacana Relokasi Badak Jawa, Ini Penjelasan Marinir

JAKARTA – Marinir TNI AL memastikan penggunaan Tank Kapa K-61 Korps dalam kegiatan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bentuk dukungan operasional kegiatan penggiringan Badak Jawa menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Jakarta, pada Sabtu (21/11/2026).

“Dukungan penggunaan Kapa K-61 tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan TNI,”ujar keterangan Dispen Kormar TNI Angkatan Laut.

Pemanfaatan kendaraan amfibi tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional penggiringan Badak Jawa menuju JRSCA sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan konservasi populasi Badak Jawa di habitat alaminya.

“Sehubungan dengan informasi yang berkembang di masyarakat, perlu ditegaskan bahwa penggunaan Kapa K-61 Marinir TNI Angkatan Laut tidak berkaitan dengan rencana relokasi atau pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo maupun kawasan lain di luar Taman Nasional Ujung Kulon,”tulis keterangan tersebut.

Penggiringan Badak Jawa menuju JRSCA merupakan bagian dari upaya konservasi in situ, yakni pelestarian satwa di dalam habitat alaminya.