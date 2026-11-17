Viral 2 Pria Baku Hantam saat Sholat Subuh di Jakpus, Ini Pemicunya!

JAKARTA – Dua pria terlibat keributan hingga saling pukul saat melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Jami At-Taufiq, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut dipicu persoalan saf atau barisan sholat.

Dalam video yang beredar di media sosial, kedua pria terlihat saling pukul ketika Sholat Subuh berjamaah tengah berlangsung. Aksi tersebut kemudian dilerai oleh sejumlah jamaah yang berada di lokasi.

Kapolsek Johar Baru Kompol Zakaria Said Al Jaidi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan, keributan itu terjadi pada Senin 16 November 2026 sekitar pukul 04.30 WIB.

“Bahwa telah terjadi keributan disertai aksi saling pukul antara dua orang warga pada saat pelaksanaan Sholat Subuh berjamaah,” kata Zakaria, Selasa (17/11/2026).

Zakaria menjelaskan, dua pria yang terlibat perkelahian tersebut diketahui bernama Somat dan Rifai. Keributan bermula ketika Somat datang terlambat sehingga tertinggal satu rakaat sholat.