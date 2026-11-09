Viral SIM Seumur Hidup, Korlantas Polri: Hoaks, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun!

JAKARTA - Korlantas Polri membantah informasi pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup dan gratis yang beredar di media sosial. Masa berlaku SIM tetap lima tahun sejak diterbitkan.

"Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya kebijakan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, dan itu hoaks!" tulis Korlantas Polri melalui akun Instagram resminya @korlantaspolri.ntmc, dilihat Senin (9/11/2026).

Penerbitan dan perpanjangan SIM sudah diatur sesuai regulasi untuk mendukung keselamatan berlalu lintas. Masyarakat diminta selalu mengecek kebenaran informasi yang beredar.

Korlantas menyampaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 mengatur seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke kas negara. Hal itu untuk menunjang pembangunan nasional.

Korlantas fungsinya berdasarkan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 86 Ayat (1), (2), dan (3). Di antaranya, sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.

"Dan data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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