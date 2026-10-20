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Viral Pegawai di Bogor Dicambuk, Kepala SPPG dan Korwil Purwakarta Dinonaktifkan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |06:02 WIB
Viral Pegawai di Bogor Dicambuk, Kepala SPPG dan Korwil Purwakarta Dinonaktifkan
Penganiayaan (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta Plered dan Koordinator Wilayah (Korwil) Purwakarta setelah keduanya terlibat perkelahian di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, video dugaan penganiayaan di lingkungan KPPG Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Oktober 2026. Dalam video yang beredar, tampak seorang pegawai SPPG dianiaya dengan cara dicambuk oleh rekannya.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap kedua pihak pada Senin (19/10/2026). Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya mengakui kesalahan masing-masing dalam peristiwa tersebut.

"Jadi hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SPPG dan juga Korwil. Ini berkenaan dengan peristiwa perkelahian yang melibatkan keduanya terjadi di daerah Jawa Barat. Nah, setelah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, keduanya mengakui ada kesalahan yang mereka lakukan," ujar Tysa di Jakarta, Senin.

Tysa menyebut kedua pihak memiliki porsi kesalahan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Saat ini, keduanya telah dinonaktifkan dari jabatan yang diemban.

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Topik Artikel :
penganiayaan mbg BGN viral
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