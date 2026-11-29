Polisi Buru Ojol yang Tanduk Petugas Dishub di Jaktim

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) yang menanduk petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di kawasan Jakarta Timur (Jaktim) viral di media sosial (medsos). Polisi turun tangan mengusut peristiwa tersebut.

Dikutip dari akun Instagram @kriminal.jakarta, kejadian itu menimpa petugas saat menertibkan pengendara yang melawan arus di TL JGC Cakung, Jalan Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Timur, Kamis 26 November 2026 pagi.

“Kejadian bermula dari laporan masyarakat melalui aplikasi CRM terkait banyaknya sepeda motor yang melawan arus di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas mendatangi lokasi untuk mengatur lalu lintas, memberikan imbauan, serta menghalau pengendara yang hendak melawan arus,” tulis keterangan pada akun tersebut.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi, membenarkan jajarannya telah menerima laporan polisi yang dilayangkan petugas Dishub karena tidak terima dengan tindakan ojol tersebut.

“Dikarenakan tidak senang, kemudian pengemudi ojol tersebut menandukkan kepalanya ke arah wajah petugas Dishub tersebut. Untuk saat ini sudah kami konfirmasi ke Polsek Cakung,” kata Made Budi, Sabtu (28/11/2026).

Made Budi menyebut, dalam proses penyelidikan yang masih berjalan, pihaknya sudah mendapatkan identitas pengemudi ojol berbekal rekaman video yang beredar.

“Tentu dengan bekal laporan polisi dan juga video yang beredar, identitas ojol tersebut sudah kami peroleh. Dan tentunya proses penyelidikan akan lebih mudah untuk mengetahui keberadaan dari pengemudi ojol,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

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