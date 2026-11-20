Dipicu Senggolan, Dua Pria Baku Hantam di Stasiun Bekasi

JAKARTA - Viral sebuah video yang memperlihatkan keributan antara dua pria di peron Stasiun Bekasi. Aksi keributan kedua pria itu dipicu saling senggol.

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat keduanya baku hantam di peron. Penumpang di dalam KRL pun terlihat menyaksikan kejadian tersebut.

Tampak petugas keamanan hingga masinis berusaha melerai. Dinarasikan, kejadian itu terjadi pada Kamis 19 November 2026 pukul 18.57 WIB di Stasiun Bekasi.

Sementara VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyebutkan aksi keduanya dipicu senggolan. "Dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi akibat saling bersenggolan pada saat berada di dalam kereta dan terjadi keributan di area peron Stasiun Bekasi pada Kamis, (19/11) sekitar pukul 19.00 WIB," kata Karina, Jumat (20/11/2026).

Karina mengatakan, kedua pengguna tersebut berselisih dan membuat keributan di peron 6-7 Stasiun Bekasi. Petugas pengamanan stasiun yang sedang berdinas di area peron segera melerai kedua pengguna tersebut.

"Usai dilerai kedua pengguna tersebut memilih berdamai di peron dan langsung melanjutkan keluar stasiun," ujarnya.

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna lain. KAI Commuter juga mengajak seluruh pengguna untuk saling menjaga keamanan dan melaporkan kepada petugas jika melihat atau mengalami tindakan yang melanggar aturan.

(Arief Setyadi )

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