Mesir Temukan Ratusan Peti Mati dan Artefak Emas di Nekropolis Menoufia

KAIRO - Sebuah misi arkeologi Mesir telah menemukan nekropolis atau kompleks pemakaman luas yang berisi ratusan peti mati serta artefak emas langka di Tell Kom Abu Billo, di provinsi Menoufia, wilayah utara Mesir. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Purbakala pada Rabu, (18/11/2026).

Makam-makam tersebut berasal dari periode akhir Mesir kuno (Late Period), berlanjut hingga era Ptolemaik, dan mencapai awal periode Romawi.

Di antara temuan tersebut terdapat lempengan emas berbentuk lidah, perhiasan, lembaran emas, jimat berbentuk kumbang (skarabeus), serta sejumlah besar patung ushabti berbahan faience (keramik berlapis glasir) dalam berbagai bentuk dan ukuran.

Tim misi juga menemukan patung terakota yang menggambarkan sosok Isis-Aphrodite sedang duduk di atas bunga teratai, serta figurin sphinx kecil, figurin dewa Horus, berbagai jimat, meja persembahan, dan dua makam burung falkon.

Mostafa Rizk, direktur jenderal purbakala di Menoufia, mengatakan bahwa penggalian telah menyingkap lapisan permukaan yang berisi ratusan peti mati batu. Beberapa peti mati ditemukan tanpa tutup, sementara yang lain mengalami kerusakan parah akibat penjarahan dan aktivitas penggalian batu di lokasi tersebut di masa lalu.

Ia menambahkan, sisa-sisa jenazah manusia yang ditemukan di dalam peti mati berada dalam kondisi yang kurang baik. Meski demikian, analisis menunjukkan adanya jejak bahan mumifikasi dan resin, serta serpihan kartonase (lapisan linen atau papirus yang diperkeras) dan plester yang dihiasi lukisan.

Rizk menyatakan bahwa temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa proses pemakaman tersebut dilakukan sesuai dengan kepercayaan agama dan praktik penguburan masyarakat Mesir kuno.