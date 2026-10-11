Diantar Prabowo ke Lanud Halim, Kepulangan Presiden Mesir Dikawal Jet Tempur Sukhoi dan F-16

Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (Foto: Dok/Felldy Utama)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi setelah melaksanakan rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia pada Minggu (11/10/2026). Prabowo mendampingi El-Sisi menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan erat antar negara.

Presiden Mesir pulang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Momen keakraban dan kedekatan tampak saat kedua pemimpin berada dalam satu kendaraan selama perjalanan menuju lokasi tersebut.

Setibanya di Halim Perdanakusuma, Prabowo turut mendampingi El-Sisi menuju pesawat yang akan membawanya kembali ke Mesir. Prabowo bahkan mengantarkan langsung El-Sisi hingga ke bawah tangga pesawat.

Suasana hangat dan penuh persahabatan mewarnai prosesi pelepasan kunjungan kenegaraan tersebut. Sebelum berpisah, kedua kepala negara tampak berjabat tangan erat sebagai tanda penghormatan dan persahabatan.

Penghormatan Indonesia terhadap kunjungan El-Sisi juga ditunjukkan melalui pengawalan oleh pesawat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara. Pesawat yang membawa El-Sisi dan rombongan mendapat pengawalan dari pesawat Sukhoi dan F-16 hingga meninggalkan wilayah udara Indonesia.

Kunjungan kenegaraan El-Sisi ke Indonesia menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Prabowo meyakini hubungan tersebut akan terus tumbuh semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat kedua negara.

“Anggaplah Indonesia adalah rumah Presiden El-Sisi yang kedua,” ucap Prabowo dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta.

(Arief Setyadi )

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