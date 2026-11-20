Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan dari Filipina dan China

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai dari Filipina dan China (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air. Pesawat yang membawa Kepala Negara mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat malam (20/11/2026), setelah merampungkan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dan China.

Setibanya di pangkalan udara, Prabowo disambut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Kepala Badan Intelijen (BIN) Negara Muhammad Herindra.

Kedatangan Prabowo menandai berakhirnya rangkaian lawatan luar negeri yang diisi dengan sejumlah agenda diplomasi penting, baik dalam forum multilateral maupun pertemuan bilateral. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk terus memperkuat peran dan kemitraan strategis di kawasan serta memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra.

Dalam lawatannya ke Manila, Filipina, Prabowo menghadiri serangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN. Forum tersebut menjadi wadah bagi para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan kawasan.

Selain mengikuti rangkaian KTT ASEAN, Prabowo turut menghadiri sejumlah pertemuan dengan negara-negara mitra. Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama regional sekaligus mendorong hubungan yang konstruktif antara ASEAN dan para mitra eksternalnya.

Usai menyelesaikan agenda di Filipina, Prabowo melanjutkan kunjungan kerja ke Shenzhen, China. Di negara tersebut, Kepala Negara menghadiri The 33rd APEC Economic Leaders' Meeting (AELM), forum pertemuan para pemimpin ekonomi anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Kehadiran Prabowo dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat kawasan Asia-Pasifik, khususnya dalam memperkuat kemitraan ekonomi, memperluas peluang perdagangan dan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.