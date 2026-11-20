MPR Minta Cawapres Tak Boleh Mundur Jika Sudah Diusulkan Prabowo

JAKARTA - Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan berpendapat bahwa calon wakil presiden (Cawapres) yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam mekanisme pemilihan di MPR, tidak diperbolehkan mengundurkan diri hingga seluruh proses selesai.

Hal itu disampaikan Hinca saat menanggapi pertanyaan mengenai skenario apabila salah satu dari dua calon yang diajukan mengundurkan diri di tengah jalan. Menurutnya, pengusulan dua nama oleh presiden menunjukkan bahwa kedua kandidat tersebut pada dasarnya sudah menyatakan kesediaan.

"Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur," kata Hinca saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (20/11/2026).

Hinca yang juga bagian dari tim Verifikasi MPR ini menjelaskan bahwa apabila ada kandidat yang mundur di tengah proses, syarat keberadaan dua calon untuk melaksanakan pemilihan tidak akan terpenuhi.

Oleh karena itu, Hinca menegaskan pandangannya bahwa calon yang sudah diajukan tidak boleh mundur sampai proses pemilihan tuntas. "Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai," tegasnya.

Dia menilai, mekanisme tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang semestinya dapat diikuti secara terbuka oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ia memandang tata cara dan mekanismenya harus mampu menggambarkan sosok kedua calon yang diajukan.

Sementara untuk mewujudkan transparansi tersebut, Hinca menggagas adanya alokasi waktu khusus bagi kedua calon untuk mempresentasikan gagasan serta pemikirannya di hadapan sidang paripurna MPR. Ia menyarankan agar penyampaian gagasan itu disiarkan secara langsung agar dapat ditonton dan didengarkan oleh publik secara luas.