Demokrat: Prabowo Bakal Kembali Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Cawapres

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan, ada rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk kembali menggelar pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik. Pertemuan ditengarai membahas soal calon wakil presiden (cawapres) mengingat batas waktu penyerahan nama ke MPR semakin pendek.

“Saya mendengar beliau kembali akan memanggil lagi ketua umum-ketua umum partai untuk mengajak berdialog,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pertemuan lanjutan tersebut diperlukan karena agenda pertemuan antara Presiden dan para pimpinan partai sebelumnya berlangsung sangat singkat, sehingga tidak cukup ruang untuk berdialog secara mendalam. Terlebih, setelah pertemuan itu Presiden Prabowo harus langsung bertolak menjalankan tugas penting ke luar negeri.

Hinca menilai langkah Presiden untuk kembali membuka ruang dialog dengan para pimpinan partai merupakan proses politik yang sangat baik. Pasalnya, pembahasan yang dilakukan menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

“Karena ini urusan tentang kita semua, urusan tentang kita bernegara dan saya kira nanti ketua-ketua umum mungkin akan dimintai pandangan, dikasih masukan, dan mungkin juga presiden bisa sampaikan apa yang dia inginkan dan seterusnya. Saya dengar akan ada itu,” ujarnya.