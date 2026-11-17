Prabowo Hadiri KTT Ke-29 ASEAN-Jepang, Berdiri di Samping Sultan Brunei

MANILA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang yang merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).

Prabowo tiba dengan mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dengan dasi biru muda dan kopiah hitam, yang menjadi ciri khas pemimpin Indonesia. Agenda diawali dengan sesi foto bersama para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi.

Dalam sesi foto tersebut, para pemimpin negara tampak saling berpegangan tangan. Prabowo berdiri di samping Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Setelah sesi foto bersama, para pemimpin negara kemudian memasuki ruang pertemuan untuk mengikuti KTT ASEAN-Jepang.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah membuka pertemuan dengan menyampaikan sambutan kepada seluruh delegasi.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut Anda semua dalam KTT ke-29 ASEAN-Jepang. ASEAN dan Jepang telah membangun kemitraan yang berlandaskan kepercayaan antarpemerintah serta hubungan erat yang terjalin kuat di antara masyarakat kedua pihak,” kata Marcos Jr. mengawali sambutannya.