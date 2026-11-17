Prabowo Siapkan Ribuan Beasiswa untuk Santri, Menag: Bisa Kuliah ke Mesir hingga Eropa

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan ribuan kuota beasiswa khusus santri, dengan tujuan studi mulai Mesir hingga negara-negara Eropa. Jumlah alokasi beasiswa tersebut bahkan melampaui program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pun mengajak santriwati untuk bangga menjadi perempuan dan berani untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Dia menyebut Mesir, Australia, dan Amerika Serikat dan Eropa sebagai contoh tujuan studi yang bisa mereka cita-citakan dari beasiswa.

“Siapa yang mau lanjut di luar negeri?” tanya Menag Nasaruddin saat bersilaturahmi ke Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dikutip Selasa (17/11/2026).

Di hadapan para santriwati, Nasaruddin juga menempatkan kasih sayang sebagai salah satu kekuatan perempuan.

Dia mencontohkan pengalaman seorang ibu saat mengandung, menyusui, dan merawat anak. Menurutnya, pengalaman itu memperlihatkan ketekunan dalam mengasihi dan memiliki nilai dalam pembinaan spiritual.

Menag Nasaruddin juga mengajak seluruh santriwati untuk menghargai kesempatan belajar di pondok pesantren.