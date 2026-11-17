Kapolri: Jaga Etika, Kita Tak Perlu Bayar Survei untuk Naikkan Rating

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta seluruh jajaran Brimob untuk menjaga etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, tugas anggota Polri seperti dua sisi mata uang yang berbeda.

Di satu sisi, dituntut bersikap tegas dan tegak terhadap aturan dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, serta etis. "Di satu sisi kita dituntut harus menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, termasuk Brimob," kata Suyudi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).

Karena itu, Suyudi mengaku sangat setuju dengan tagline Brimob, yakni Profesional, Modern, dan Etika. Pasalnya, ia menekankan tanpa adanya etika yang dijunjung, seluruh penegakan hukum akan menjadi sia-sia.

"Sehebat apa pun kita Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, kalau etika tidak dijaga, akhirnya penegakan hukum yang kita lakukan menjadi sia-sia di mata masyarakat," katanya.

Suyudi juga menegaskan Polri tidak perlu membayar survei hanya agar mendapatkan rating yang tinggi. Menurutnya, selama seluruh anggota Korps Bhayangkara dapat berbuat baik dan bekerja dengan tulus untuk rakyat, kepercayaan masyarakat akan tinggi dengan sendirinya.

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa," tegasnya.

(Arief Setyadi )

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