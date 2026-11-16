Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia Atas Asap Karhutla di KTT ASEAN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas dampak asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada negara tetangga saya, Malaysia dan Singapura ketika terjadi kebakaran hutan yang sangat besar dan memakan waktu hampir empat bulan untuk kami kendalikan. Kabut asapnya terbawa hingga ke Malaysia dan Singapura,” ungkap Prabowo, Senin (16/11/2026).

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan tersebut.

“Itu bukan kesalahan kami, tetapi kami sekali lagi kami memohon maaf. Dan kami berupaya semaksimal mungkin,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan, pemerintah Indonesia mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut. Operasi pemadaman itu juga menelan korban jiwa. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, dua helikopter juga hilang dalam operasi penanganan kebakaran.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.