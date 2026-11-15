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KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo: RI Komitmen Cegah Karhutla, Izin Konsesi 17 Perusahaan Dicabut!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |22:45 WIB
KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo: RI Komitmen Cegah Karhutla, Izin Konsesi 17 Perusahaan Dicabut!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Ist/Okezone)
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MANILA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebutkan, sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut dan 11 perusahaan telah didakwa terkait karhutla.

"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," kata Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). 

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus karhutla. Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo menyampaikan Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan karhutla yang berlangsung hampir empat bulan.
 
Meski, dampak kabut asap lintas batas negara turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura. Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam karhutla untuk. Upaya pemadaman juga diwarnai pengorbanan besar. 

"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ungkapnya.

Kepala Negara menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan karhutla, dari yang sebelumnya berfokus pada pemadaman dan mitigasi menjadi upaya pencegahan secara sistematis.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla pada masa mendatang.

(Arief Setyadi )

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