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Prabowo Sebut Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus USD2 Triliun pada 2030

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |20:19 WIB
Prabowo Sebut Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus USD2 Triliun pada 2030
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Ist/Okezone)
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MANILA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya potensi kerja sama ekonomi digital negara-negara ASEAN melalui Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan tersebut diproyeksikan mampu mendorong nilai ekonomi digital kawasan hingga USD2 triliun pada 2030.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). 

Menurut Prabowo, kerja sama melalui DEFA berpeluang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Tidak hanya bagi dunia usaha, kesepakatan tersebut juga dinilai dapat menciptakan peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN.

"Dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai USD2 triliun pada tahun 2030, perjanjian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha kita," kata Prabowo.

Dia menyebutkan, pengembangan ekonomi digital ASEAN juga berpotensi membuka kesempatan lebih luas bagi para pekerja serta meningkatkan pemberdayaan generasi muda di kawasan. "Menciptakan prospek yang lebih baik bagi para pekerja, serta memberdayakan generasi muda kita," ujar dia.

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