KTT ASEAN Ke-49 Filipina, Prabowo: Tantangan ke Depan Menuntut Kita Jadi Lebih Tangguh

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan negara-negara ASEAN perlu memperkuat ketahanan dan persatuan kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mulai dari tekanan ekonomi, ketegangan geopolitik, hingga persaingan sumber daya.

Hal itu disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina. Prabowo mengingatkan, tahun depan ASEAN akan memasuki usia 60 tahun.

Ia menilai, selama enam dekade, kerja sama kawasan telah berperan penting dalam menjaga perdamaian, mempertahankan stabilitas, dan mewujudkan kemakmuran.

“Saat ini, ASEAN menjadi rumah bagi sekitar 700 juta penduduk, dengan ekonomi gabungan yang melampaui 4 triliun dolar AS. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang. Namun, tantangan di depan menuntut kita untuk menjadi jauh lebih kuat, lebih cakap, lebih bersatu, dan lebih tangguh," kata Prabowo dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut harus dimulai dari kekuatan masing-masing negara dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.