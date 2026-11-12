Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Demi Kepentingan yang Lebih Besar

Presiden Prabowo Subianto sampaikan surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Foto: Tangkapan layar Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Keputusan tersebut diambil Gibran setelah mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi Wapres.

Kendati, Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, tetapi sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan Indonesia. Prabowo pun menilai Gibran menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.

"Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan berhenti dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Prabowo menyampaikan telah menerima surat pernyataan berhenti dari Gibran dan mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Gibran datang langsung menemuinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat tersebut.

"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Usai pertemuan tersebut, Gibran langsung menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti tersebut.

(Arief Setyadi )

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