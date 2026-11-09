Prabowo Panggil Kepala BMKG Bahas Antisipasi Bencana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Faisal mengaku dipanggil untuk membahas antisipasi bencana di Indonesia.

"Tentang antisipasi bencana ya hari ini," ujar Faisal saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Faisal mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo juga memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga.

"Saya dapat informasi yang akan dibahas tentang antisipasi bencana mengundang banyak menteri dan kepala lembaga juga kelihatannya," katanya.

Namun, Faisal enggan membeberkan menteri maupun kepala lembaga yang akan hadir untuk rapat terbatas dengan Presiden Prabowo kali ini. "Beberapa," paparnya.

Ia mengatakan, setelah rapat dengan Presiden Prabowo, akan menyampaikan apa saja pembahasan dengan Kepala Negara kali ini, termasuk pembahasan mengenai potensi bencana hidrometeorologi.

"Ya mungkin, nanti ya setelah itu saya sampaikan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.