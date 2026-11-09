Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, 10 Mantan Kapolri Dukung Penegakan Hukum Berlandaskan Pancasila

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |11:58 WIB
Bertemu Prabowo, 10 Mantan Kapolri Dukung Penegakan Hukum Berlandaskan Pancasila
Presiden Prabowo Subianto bertemu 10 mantan Kapolri (Foto: IG Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Para purnawirawan Polri menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan 10 mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026.

“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan dalam unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet.

Pernyataan itu dilontarkan dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.

Mantan Kapolri yang hadir, yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3252911/prabowo-nKDq_large.jpg
Daftar 10 Mantan Kapolri Dipanggil Prabowo di Tengah Isu Penyadapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252871/polri-8pt3_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Eks Kapolri Dipanggil Prabowo di Hambalang: Ada Tito Karnavian, Idham Azis Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252853/prabowo_subianto-tp3K_large.jpg
Presiden Prabowo Kumpulkan 10 Eks Kapolri di Hambalang, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252021/kapolri-g82l_large.jpg
Prabowo ke Kapolri soal Kasus Listyo Sigit Cs: Jangan Ada yang Ditutupi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252007/ksp-GqHo_large.jpg
Listyo Sigit Dicopot, Letjen Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251929/yusril-QWzI_large.jpg
Yusril: Presiden Prabowo Tahu Jadi Korban Penyadapan Jenderal Listyo Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement