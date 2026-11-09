Bertemu Prabowo, 10 Mantan Kapolri Dukung Penegakan Hukum Berlandaskan Pancasila

JAKARTA - Para purnawirawan Polri menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan 10 mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026.

“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan dalam unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet.

Pernyataan itu dilontarkan dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.

Mantan Kapolri yang hadir, yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

(Arief Setyadi )

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