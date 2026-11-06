Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Minta Camat di Daerah Bencana Kawal Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |18:37 WIB
Kemendagri Minta Camat di Daerah Bencana Kawal Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di daerah bencana mengawal pelaksanaan program pemerintah di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana. Selain itu, camat diminta mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan hingga tingkat masyarakat.

Aparat kewilayahan juga harus memperkuat koordinasi, pendataan hingga identifikasi persoalan agar program prioritas Presiden terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA saat Rapat Koordinasi Teknis Camat Mendukung Program Prioritas Presiden di Jakarta, dikutip Jumat (6/11/2026).

Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi program jaminan rumah, makan bergizi gratis (MBG), penanganan inflasi, ketahanan pangan hingga pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Menurut Safrizal, program-program tersebut membutuhkan dukungan aparat kewilayahan karena pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat. Camat memiliki posisi strategis dalam memastikan program pemerintah pusat dapat berjalan hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

"Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan," ujarnya.

Dia menjelaskan, camat perlu mendapatkan pembekalan teknis agar memahami bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Safrizal mencontohkan, dalam program pemberantasan TBC, camat diharapkan memperkuat koordinasi dengan aparatur kesehatan yang bertugas di lapangan.

Peran camat dibutuhkan untuk membantu pelacakan penderita TBC sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengobatan secara konsisten.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/337/3252510//arrmanatha_nasir-Cyur_large.jpg
Prabowo Terima Kredensial 11 Dubes Negara Sahabat, Ada Jepang-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252289//polri-C0Yd_large.jpg
Polri Siagakan Personel hingga Anjing Pelacak Antisipasi Bencana Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252396//viral-MeTf_large.jpeg
Polri Bidik Aktor Intelektual dan Motif Listyo Cs Sadap Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/627/3252369//sugiono_gerindra-fpFZ_large.jpg
Gerindra Murka! Listyo Sigit Sadap Presiden Prabowo Bentuk Pembangkangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252346//dirut_kai-RPJT_large.jpg
Lapor Prabowo, Dirut KAI Update Pembangunan Kereta di Bali Capai Rp2 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252270//dirut_kai-zpHJ_large.jpg
Prabowo Panggil Dirut KAI Bobby Rasyidin ke Istana, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement