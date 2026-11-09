Idham Azis Absen saat Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri, Ini Kata Tito Karnavian

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis menjadi sorotan saat Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Pasalnya, Idham Azis menjadi salah satu mantan Kapolri yang absen dalam pertemuan tersebut.

Mantan Kapolri periode 2016 hingga 2019 yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengaku tidak mengetahui alasan Idham Azis absen dalam pertemuan tersebut. Dia menegaskan hanya memenuhi undangan yang diterimanya.

"Saya nggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir, udah itu aja," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito menjelaskan pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi yang turut dihadiri para purnawirawan Polri dan pengurus Persatuan Purnawirawan (PP) Polri. Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan sejumlah persoalan negara, termasuk kebocoran negara.

PP Polri, kata Tito, juga menyampaikan dukungan terhadap langkah dan program pemerintah. "Oh ya, saya karena saya diundang juga oleh apa, Bapak Presiden, saya juga diundang oleh Ketua PP Polri, saya hadir. Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain," katanya.