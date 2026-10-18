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Dasco Telepon Mendagri Tito Usai Terima Aspirasi 1,2 Juta Anggota Satlinmas

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |09:15 WIB
Dasco Telepon Mendagri Tito Usai Terima Aspirasi 1,2 Juta Anggota Satlinmas
Dasco Telepon Mendagri Tito Usai Terima Aspirasi 1,2 Juta Anggota Satlinmas
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari 1,2 juta personel Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas). Dasco langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menghubungi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPP Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (DPP Aslinmas), Adhitya Yusma Perdana usai bertemu pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Semoga tahun depan seluruh anggota Satlinmas Se-Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama dan kesejahteraan yang meningkat," kata Adhitya, Minggu (18/10/2026).

Adapun, aspirasi pertama yang diusulkam Aslinmas adalah pemberian insentif tetap sebesar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per orang setiap bulan. Aslinmas mengusulkan agar anggaran insentif tersebut bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah.

Kedua, Aslinmas mendorong transformasi Satlinmas menjadi profesi resmi yang diakui pemerintah. Upaya tersebut diharapkan didukung Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga anggota Satlinmas memiliki standar kompetensi yang jelas dan memperoleh pengakuan profesional serta kesejahteraan yang layak.

Ketiga, Aslinmas meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh anggota Satlinmas secara nasional. Jaminan tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta perlindungan melalui Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku.

Aslinmas menilai ketiga usulan tersebut penting mengingat Satlinmas berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, mendukung pengamanan pemilu, serta menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan atau siskamling.

Di sisi lain, Aslinmas menyoroti masih adanya kesenjangan pemberian insentif antarwilayah. Sebagian anggota Satlinmas telah menerima insentif melalui anggaran pemerintah daerah, sedangkan sebagian lainnya belum memperoleh insentif tetap.

 

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