Prabowo dan Dasco Bertemu 4 Mata Selama 2 Jam di Istana, Ada Apa?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam.

“Siang tadi, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Selasa, 24 November 2026,” demikian keterangan yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Selasa (24/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Dasco menyampaikan beberapa laporan serta aspirasi masyarakat kepada DPR. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara lembaga legislatif dan pemerintah.

“Dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Wakil Ketua DPR menyampaikan berbagai laporan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR RI,” ujarnya.

Diketahui, Prabowo menggelar rapat terbatas hari ini dengan beberapa menteri, yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, serta Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria.