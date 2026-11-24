Dasco Minta Komisi III DPR Kaji Ulang UU Polri Usai MK Nyatakan Cacat Formil

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) cacat formil.

Dasco mengatakan, DPR akan meminta komisi teknis, yakni Komisi III, untuk mengkaji kembali proses pembentukan undang-undang tersebut, termasuk aspek harmonisasi substansi dan redaksional.

“Menyikapi itu, kami kemudian nanti akan meminta kepada komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk kita mengkaji ulang. Karena sebenarnya harmonisasi itu merupakan bagian dari proses untuk mengecek substansi dan redaksional,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Dia menegaskan, DPR menghormati sepenuhnya putusan MK tersebut. Dasco juga memastikan bahwa putusan itu akan menjadi bahan dalam proses perbaikan UU Polri.

“Hal-hal seperti ini akan kita atur kembali. Mana yang perlu harmonisasi, mana yang kemudian tidak perlu harmonisasi, agar undang-undang yang sudah dikeluarkan ada kepastian hukum,” ujarnya.