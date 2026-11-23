Prabowo Tiba di Gedung DPR, Disambut Dasco dan Ahmad Muzani

Presiden Prabowo Subianto tiba di gedung DPR (foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026). Kedatangan Prabowo disambut sejumlah pimpinan parlemen, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Prabowo tampak disambut langsung oleh Dasco dan Muzani setibanya di lokasi. Keduanya kemudian mendampingi Prabowo sebelum memasuki area kegiatan.

Kedatangan Prabowo ke Gedung MPR berlangsung di tengah agenda pembahasan pengisian jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029, menyusul perubahan jadwal sidang paripurna MPR menjadi 11 Desember 2026.

Sebelumnya, MPR memutuskan mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pengesahan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 9 Desember menjadi 11 Desember 2026.

MPR juga menyebut Prabowo perlu segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.



(Awaludin)

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