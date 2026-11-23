Banjir Landa 10 Desa di Padang Lawas Utara Sumut, Sekitar 800 KK Terdampak

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda 10 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara (Sumut), pada Jumat (20/11/2026). Peristiwa tersebut berdampak pada sekitar 800 kepala keluarga (KK) serta sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur.

Adapun wilayah yang dimaksud ialah Kecamatan Halongonan (Desa Sipaho), Kecamatan Padang Bolak Julu (Desa Sipupus Lombang dan Balimbing Jae), Kecamatan Padang Bolak Tenggara (Desa Nagasaribu dan Sihoda Hoda), Kecamatan Batang Onang (Desa Gunungtua Julu), Kecamatan Padang Bolak (Desa Sibottar), Kecamatan Portibi (Desa Padang Manjoir), serta Kecamatan Simangambat (Desa Simangambat dan Pagaran Tonga).

“Dampak banjir di wilayah tersebut tercatat mencapai sekitar 800 KK,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2026).

Selain itu, sekitar 800 unit rumah, satu fasilitas pendidikan, serta delapan ruas jalan turut terdampak.

BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara bersama tim gabungan melakukan evakuasi dan mobilisasi warga terdampak menggunakan perahu karet.

“Hingga Sabtu (21/11), banjir dilaporkan berangsur surut. Personel BPBD masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan situasi dan mendukung penanganan,” ujarnya.

Banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sejak Rabu (18/11) sekitar pukul 19.00 WIB akibat hujan lebat. Banjir berdampak pada lima kecamatan dan delapan desa, yaitu Kecamatan Subah (Desa Sabung), Kecamatan Tebas (Desa Tebas Sungai, Batu Mak Jage, Mak Tangguk, dan Serindang), Kecamatan Selakau Timur (Desa Selakau Tua), Kecamatan Selakau (Desa Gayung Bersambut), serta Kecamatan Sebawi (Desa Tebing Batu).